Tweets about this J Yokai RT @AlphaOmegaSin: Persona 4 Golden is coming to PC and rumor has it Persona 3 may be soon to follow. Hell Fucking Yes https://t.co/e1ZFXpX… 4 minutes ago 🌸🎀 Caramiel 🎀🌸 RT @Polygon: Rumor: Persona 4 Golden coming to Steam https://t.co/m1kMIEO5Pv https://t.co/mBuKmHnKz3 19 minutes ago