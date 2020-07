You Might Like

Related videos from verified sources Katy Perry: Jennifer Aniston sera la marraine de sa fille!



Alors qu'ils s'apprêtent à devenir parents, Katy et son chéri Orlando Bloom ont déjà choisi qui sera la marraine de leur petite fille. Credit: Bang Media Duration: 00:50 Published 1 week ago One Direction Reunion Rumors, Beyoncé's Milestone Chart Feat & More | Billboard News



Is One Direction coming to save 2020? Beyoncé ties Michael Jackson's top 40 mark with "Black Parade." And Orlando Bloom calls pregnant Katy Perry a force of nature. Here are today's top stories. Credit: Billboard News Duration: 02:02 Published 3 weeks ago Orlando Bloom says Katy Perry is awe-inspiring



Orlando Bloom has lavished praise on his pregnant fiancee Katy Perry, calling her an 'awe-inspiring force of nature'. Credit: Cover Video Duration: 00:49 Published 3 weeks ago

Tweets about this