v. allen johnson X Fox's Dr. Marc Siegel Defends Trump After 'Attacks,' Mockery Over 'Person Woman Man Camera TV' Comments on Cognitiv… https://t.co/zBPpbrQt6L 50 minutes ago Mediaite Fox's Dr. Marc Siegel Defends Trump After 'Attacks,' Mockery Over 'Person Woman Man Camera TV' Comments on Cognitiv… https://t.co/a39eRqRoll 1 hour ago IZY Capital Ivana volunteers to take coronavirus #vaccine 'first' or 'last,' defends Birx in interview with Dr. Marc Siegel https://t.co/rILxmDCs2A 14 hours ago George Mentz JD MBA RT @GeorgeMentz: Trump volunteers to take coronavirus vaccine 'first' or 'last,' defends Birx in interview with Dr. Marc Siegel https://t.c… 21 hours ago Bernalle RT @NeensCa: DEAR @POTUS @realDonaldTrump DON'T DO IT. https://t.co/mHXntDQvXx. If you are a God/country living Patriot, RT this a zillio… 1 day ago Dayra Beltre Trump volunteers to take coronavirus vaccine 'first' or 'last,' defends Birx in interview with Dr. Marc Siegel https://t.co/dAsaoGy0Cc 1 day ago 7*4nHeaven Trump volunteers to take coronavirus vaccine 'first' or 'last,' defends Birx in interview with Dr. Marc Siegel… https://t.co/sBkp07KDOm 1 day ago