Travel influencer Lee MacMillan dead at 28
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Lee, a Canadian citizen, was hit and killed by an Amtrak train after being reported missing.Full Article
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Lee, a Canadian citizen, was hit and killed by an Amtrak train after being reported missing.Full Article
RIP Lee MacMillan. The influencer, who was known for traveling in her van and documenting her experiences, tragically died by..
Lee MacMillan, an influencer known for documenting her global travels in a van, has taken her own life after battling depression...