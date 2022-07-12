Vijay Deverakonda released the super groovy and foot tapping dance number `Akdi Pakdi` from LigerFull Article
Vijay Deverakonda and Ananya Panday match steps in Akdi Pakdi from Liger
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