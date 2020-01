Science News Palau is first country to ban 'reef toxic' sun cream https://t.co/87GaXKIrk0 2 hours ago

Jacob Sander RT @scubadivergear: Burn Baby, Burn: Palau is first country to ban 'reef toxic' sun cream #scuba #scubadiving https://t.co/1D6VMD… 2 hours ago

Martin F. Ras RT @riadmeddeb: Pacific Island nation Palau becomes first country in the world to ban 'reef-toxic' sun cream https://t.co/zES5q452wz @Bagal… 2 hours ago

SEMAe - Sociedad Española de Medicina Aeroespacial RT @SEMAeroespacial: Palau is first country to ban 'reef toxic' sun cream https://t.co/S1fKfmc3qQ https://t.co/GNbgOSPh5i 3 hours ago

Nike Morgan RT @BBCWorld: Palau is first country to ban 'reef toxic' sun cream https://t.co/4aY5fp3U9t 3 hours ago

Cindy-Anne Munro BSc Palau is first country to ban 'reef toxic' sun cream https://t.co/lK8EJHLDS0 3 hours ago

Mark Bowers RT @BBCNews: Palau is first country to ban 'reef toxic' sun cream https://t.co/4SeJhMt5Qr 3 hours ago