Ubitennis Serena Williams and Sofia Kenin give the US team a 2-0 lead over Latvia https://t.co/fUAXXxYe4q https://t.co/cgrzRkBIuf 2 minutes ago Edward Castillo RT @usta: Team USA on the brink of #FedCup Finals after wins from Sofia Kenin & Serena Williams. Read more ➡️ https://t.co/pMaG8EWSha htt… 7 minutes ago USTA Team USA on the brink of #FedCup Finals after wins from Sofia Kenin & Serena Williams. Read more ➡️… https://t.co/XmqYFBj1tm 9 minutes ago Tony Fairbairn RT @UbiTennisEng: Serena Williams and Sofia Kenin give the US team a 2-0 lead over Latvia - https://t.co/tDZK10opCo https://t.co/2GBiXZaidW 38 minutes ago HeatherEluise Serena stays perfect in Fed Cup, puts U.S. up 2-O https://t.co/6afuQFBibO https://t.co/FuVyuwrD5Y 47 minutes ago PuntoDePartido Serena stays perfect in Fed Cup, puts U.S. up 2-O https://t.co/gggqQ9L2rQ https://t.co/4ZYNAeu5tu 2 hours ago Monte Cristo RT @FOXSports_PH: Sofia Kenin blitzed Anastasija Sevastova to give the USA the perfect start, while Serena Williams battled past Jelena Ost… 2 hours ago Boris Wilhelmus Fed Cup: Serena Williams and Sofia Kenin win as USA lead Latvia https://t.co/WhXGkHl0G4 https://t.co/mBc1ttVkTZ 2 hours ago