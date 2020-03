Cách Hô Biến IPhone Thành Cân điện Tử Cực đơn Giản Saturday, 28 March 2020 ( 10 hours ago )

3D Touch trên iPhone là tính năng khá độc đáo, khi dùng một lực ấn mạnh hoặc nhẹ lên màn hình cảm ứng, hệ thống sẽ nhận lệnh và phản hồi cho xem nhanh trước nội dung hoặc mở nhanh các ứng dụng. Công nghệ màn hình 3D Touch sẽ có hai tính năng chính: Peek và Pop. Trong đó, nếu bạn dùng lực ngón tay nhấn nhẹ (Peek) vào tấm hình nào đó chẳng hạn thì hệ thống sẽ hiển thị một phần nội dung cho bạn xem, giống như kiểu pop-up xem trước nội dung. Còn khi bạn nhấn lực mạnh hơn (Pop), thì thông tin và các tùy chọn về tấm hình, trình duyệt Safari, Email cũng như các ứng dụng trên iPhone đều sẽ mở ra màn hình xem trước nội dụng hoặc ứng dụng đã chọn. Một ví dụ minh họa khác, khi nhấn mạnh vào ứng dụng... 👓 View full article

0

shares ShareTweetSavePostSend 2 days ago < > Embed Credit: Wochit Tech - Published Apple May Delay Next iPhone 00:32 Apple May Delay Next iPhone You Might Like

Tweets about this