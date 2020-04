Boca investiga denuncia de maltrato contra Villa Tuesday, 28 April 2020 ( 52 minutes ago )

BUENOS AIRES (AP) — Boca Juniors anunció el martes que investigará la denuncia de violencia de género que realizó la novia del delantero colombiano Sebastián Villa en contra del jugador en plena vigencia de la cuarentena por el nuevo coronavirus. El vigente campeón de la Superliga del fútbol argentino dijo que “está en contacto” con […] 👓 View full article

0

shares ShareTweetSavePostSend You Might Like

Recent related news from verified sources Boca investiga denuncia de maltrato contra Villa Boca investiga denuncia de maltrato contra Villa

FOX Sports 52 minutes ago





Tweets about this