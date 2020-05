Cheryl E. Walters RIP Fred Willard, star of mockumentary 'Best in Show,' TV's 'Modern Family, dies at 86 https://t.co/FF8UBNKVI7 via @USATODAY 8 minutes ago

E-1 Fred Willard, star of mockumentary 'Best in Show,' TV's 'Modern Family, dies at 86 https://t.co/AYUATv0Y5e via @USATODAY 10 minutes ago

Guillermo Antonio RT @brs821: Fred Willard, star of mockumentary 'Best in Show,' TV's 'Modern Family, dies at 86 https://t.co/R1aQ1qGDIn via @USATODAY ##RIP… 12 minutes ago

Beth RiemerSchachtel Fred Willard, star of mockumentary 'Best in Show,' TV's 'Modern Family, dies at 86 https://t.co/R1aQ1qGDIn via @USATODAY ##RIP #BestInShow 15 minutes ago

The true Big dog Fred Willard, star of mockumentary 'Best in Show,' TV's 'Modern Family, dies at 86 https://t.co/kLHMaWX44L via @USATODAY 15 minutes ago

Michael Black✌🏿 RT @azcentral: Fred Willard, star of mockumentary 'Best in Show,' TV's 'Modern Family, dies at 86 https://t.co/77I58HTICT 17 minutes ago

Tom Biro Fred Willard, star of mockumentary 'Best in Show,' TV's 'Modern Family, dies at 86 https://t.co/Vzji0iw1qA via @USATODAY 17 minutes ago