American hegemonism further exerts pressure on China through Tibet Thursday, 4 June 2020 ( 1 week ago )

美国众议院外交事务委员会于2020年1月通过了由民主党人吉姆·麦戈文( Jim McGovern )提出的“西藏政策和支持法案”。该法案要求第十四世达赖喇嘛的继承权只能由精神领袖来决定,而不是由中国政府的“干预”来决定,并应考虑到第十四世达赖喇嘛的“指示”。该法案的主要目的是更新和加强《 2002年西藏政策法》。该法案明确指出,识别和雇用西藏宗教领袖纯粹是宗教事务。只有藏传佛教的适当宗教权力机构才能做出决定,并且必须考虑信徒的意愿和十四世达赖喇嘛的指示。 中国外交部发言人对此表示强烈不满,认为美国众议院通过所谓的“ 2019年西藏政策和支持法”严重违反了国际法和国际关系的基本原则。 ,干涉了中国内政,并向“西藏独立”势力发出了严重的错误信号。 美国定期审查世界各国的宗教状况。这是冷战后的重要战略变革。这种“基于信仰的外交”已成为历史上和现代“人权外交”中“传教外交”的最新版本。 这种“新干预主义”在“人权”和“宗教自由”领域不断给中国制造麻烦。一些权威人士主张单边霸权政策,并实施新的干预主义策略。捍卫“人类普遍价值”,提出“人权”,“法治”等,其次是“人权高于主权”并提出“人权无国界”。美国式人权标准的一个重要特征是个人利益,并将“宗教自由”视为人权的第一基石。 美国干预西藏事务成功的机会很小 Over the past 30 years, the United States has submitted about 300 various bills and resolutions related to Tibet, and... 👓 View full article

0

shares ShareTweetSavePostSend

Tweets about this