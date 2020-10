DNA CLAT 2020 result declared; check merit list, counselling procedure #clat #CLAT2020 https://t.co/3Lsc3wVQsU 28 minutes ago

India TV CLAT 2020 Result DECLARED. Direct link to download | via @IndiaTVNews #clat #CLAT2020Result #CLAT2020 https://t.co/7sVq48w0R6 1 hour ago

Gujarat National Law University CLAT 2020 Results Declared! Click on the link below to access the same. https://t.co/wVQ3kicIlp https://t.co/sOd4Ju69HU 2 hours ago

CareerPotli CLAT 2020 result will be declared today. The Consortium of National Law Universities will publish the result of bot… https://t.co/B6DpxSlmsI 3 hours ago

Careers360 CLAT 2020 Result Live Updates: To be released Today at https://t.co/FPHiR3Ukd9 #NLUDELHI #clat2020 #CLAT #clatresult https://t.co/g3TfMVFKcK 3 hours ago

Republic CLAT 2020 Result to be declared today on https://t.co/WF3iUncW2V https://t.co/6ujel0dQfn 4 hours ago

Express Punjab RT @ieeducation_job: #CLAT result 2020: Result for law entrance exam will be declared today https://t.co/5z16iJd9aN 9 hours ago