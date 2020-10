Opening Day Game Nebraska Senator Uses ACB Hearing To Crap All Over Astros, 'Miserable Cheaters' https://t.co/9NfQKjrKKW 3 days ago Shareatonne Nebraska Senator Uses ACB Hearing To Crap All Over Astros, 'Miserable Cheaters' https://t.co/3npOWgERZ2 3 days ago CalvinHits Nebraska Senator Uses ACB Hearing To Crap All Over Astros, 'Miserable Cheaters' https://t.co/bVxCWKnUB0 3 days ago Maryanne Kehoe RT @TMZ_Sports: Nebraska Senator Uses ACB Hearing To Crap All Over Astros, 'Miserable Cheaters' https://t.co/AGZjuzCszN 3 days ago TMZ Sports Nebraska Senator Uses ACB Hearing To Crap All Over Astros, 'Miserable Cheaters' https://t.co/AGZjuzCszN 3 days ago Ike ihiekwe Nebraska Senator Uses ACB Hearing To Crap All Over Astros, 'Miserable Cheaters' https://t.co/r1Ojvw0PTz 3 days ago Ty Johnson Nebraska Senator Uses ACB Hearing To Crap All Over Astros, 'Miserable Cheaters' via @TMZ: Hey Senator hold hearing… https://t.co/YR7iwT14Lg 3 days ago Cathlene Sareli Nebraska Senator Uses ACB Hearing To Crap All Over Astros, 'Miserable Cheaters' https://t.co/6ou9JNujh9 via @TMZ 3 days ago