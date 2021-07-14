FIRST PHOTO: Dia Mirza and Vaibhav Rekhi announce the birth of their son, reveal name

FIRST PHOTO: Dia Mirza and Vaibhav Rekhi announce the birth of their son, reveal name

DNA

Published

Dia Mirza and Vaibhav Rekhi's son Avyaan Azaad Rekhi was born prematurely and is currently being cared for in a Neonatal ICU.

Full Article