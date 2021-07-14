FIRST PHOTO: Dia Mirza and Vaibhav Rekhi announce the birth of their son, reveal name
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Dia Mirza and Vaibhav Rekhi's son Avyaan Azaad Rekhi was born prematurely and is currently being cared for in a Neonatal ICU.Full Article
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Dia Mirza and Vaibhav Rekhi's son Avyaan Azaad Rekhi was born prematurely and is currently being cared for in a Neonatal ICU.Full Article
Dia Mirza and Vaibhav Rekhi named their son Avyaan Azaad Rekhi. He was born prematurely and is currently being cared for in a..