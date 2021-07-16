Pulitzer Prize-winning photographer Danish Siddiqui killed in Afghanistan
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Photographer Danish Siddiqui was killed covering fighting between Afghan security forces and the Taliban near a border crossing with Pakistan.Full Article
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Photographer Danish Siddiqui was killed covering fighting between Afghan security forces and the Taliban near a border crossing with Pakistan.Full Article
Indian photojournalist Danish Siddiqui, a Pulitzer Prize winner, has been killed in Kandahar while on a reporting assignment..