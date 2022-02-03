Leader of so-called Islamic State killed in US operation in Syria, says Biden
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The US announced that Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi was killed during an overnight raid in Idlib province.Full Article
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The US announced that Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi was killed during an overnight raid in Idlib province.Full Article
President Biden delivers remarks on a counterterrorism raid in northwestern Syria that killed Islamic State leader Abu Ibrahim..
The leader of Islamic State has been killed during a raid by US special forces in Syria.