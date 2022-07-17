England v India: Rishabh Pant & Hardik Pandya seal series win
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Rishabh Pant and Hardik Pandya carry India to a five-wicket victory over England in the deciding one-day international at Old Trafford.Full Article
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Rishabh Pant and Hardik Pandya carry India to a five-wicket victory over England in the deciding one-day international at Old Trafford.Full Article
Chasing 260, Pant struck an unbeaten 125 while Pandya made 71, as India overhauled the target in 42.1 overs
Gavaskar’s remarks came after senior players Virat Kohli, Rohit Sharma, Jasprit Bumrah, Hardik Pandya and Rishabh Pant were..