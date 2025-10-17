Prosecutors accuse Bolton of using personal messaging apps and email to illegally transmit sensitive information.Full Article
Ex-Trump adviser Bolton in court to face charges of mishandling classified documents
BBC News0 shares 2 views
John Bolton, former national security adviser and vocal critic of President Donald Trump, has entered his plea in the classified..
Former national security adviser John Bolton has been indicted for illegally transmitting classified information to family members..
