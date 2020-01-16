'Take back statement against Indira Gandhi,' Nirumpam tells Sanjay Raut
Thursday, 16 January 2020 () In a veiled attack on Rajya Sabha MP Sanjay Raut, Congress leader Sanjay Nirupam on Thursday said the Shiv Sena leader should take back his remark on former Prime Minister Indira Gandhi. He also warned Raut saying that he will have to repent if he propagates against Gandhi. "It would be better if Mr Poet of Shiv Sena continues...
CONG FUMES OVER SANJAY RAUT'S SHOCKING CLAIM ON INDIRA GANDHI, GENERAL BIPIN RAWAT MAKES ASSERTIVE STATEMENT AGAINST PAKISTAN, CHINA-BACKED PAK BID TO RAISE KASHMIR AT UNSC FLOPS AGAIN, UK: TERROR GROUPS ARE ACTIVE IN PAKISTAN, KERALA GUV HITS OUT AT PINARAYI GOVERNMENT OVER CHALLENGING CAA IN SC,...
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