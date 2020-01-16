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'Take back statement against Indira Gandhi,' Nirumpam tells Sanjay Raut

Mid-Day Thursday, 16 January 2020 ()
In a veiled attack on Rajya Sabha MP Sanjay Raut, Congress leader Sanjay Nirupam on Thursday said the Shiv Sena leader should take back his remark on former Prime Minister Indira Gandhi. He also warned Raut saying that he will have to repent if he propagates against Gandhi. "It would be better if Mr Poet of Shiv Sena continues...
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News video: Congress hits out at Sanjay Raut, demands to withdraw claim made against Indira Gandhi|Oneindia News

Congress hits out at Sanjay Raut, demands to withdraw claim made against Indira Gandhi|Oneindia News 03:36

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