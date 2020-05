ASHOKE KUMAR MAJHI RT @TOIIndiaNews: PM Narendra Modi raises stimulus size to 10% of GDP https://t.co/j2I2FNwhJc 3 minutes ago TheBlessedOne RT @Sootradhar: PM Narendra Modi raises stimulus size to 10% of GDP This in league with Germany at 10.7% and higher then France at 9% ht… 55 minutes ago Bhagwa Yogi RT @PKotekar: #ModiSarkarCares PM Narendra Modi raises stimulus size to 10% of GDP https://t.co/EzgPlz9Dxx Download the TOI app now: https… 1 hour ago #BeHonest.🇮🇳 #ModiSarkarCares PM Narendra Modi raises stimulus size to 10% of GDP https://t.co/EzgPlz9Dxx Download the TOI app… https://t.co/7rQhhYpDtK 1 hour ago Shantha Kumari PM Narendra Modi raises stimulus size to 10% of GDP | India News - Times of India https://t.co/0Av0g4bnPo via… https://t.co/eekMY2qk8b 2 hours ago PabbyBharti Check out my comment - 👍🙏🏽🌈👏🏼. Cautiously optimistic that bureaucracy does not make a hash of it . Dont forget th… https://t.co/Ra3j8BjQna 2 hours ago Varun Vijay RT @timesofindia: PM Narendra Modi raises stimulus size to 10% of GDP https://t.co/hPYgu43k9c https://t.co/jrnP2XMyf2 2 hours ago Anand K.Vajapeyam PM Narendra Modi raises stimulus size to 10% of GDP https://t.co/yaMmSdpUcR via @timesofindia #indiaundermodi2 3 hours ago