· *OUR TOP PICK:* *Microsoft Surface Laptop 3* — save $410



· *BEST LENOVO DEAL:* *Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8* — save $1,251.60



· *BEST 2-IN-1 DEAL:* *Asus Chromebook Flip C434* — save $135



· *BEST GAMING DEAL:* *Razer Blade 15* — save $600



What's better than a great laptop? A great laptop that's...