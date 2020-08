Canada: L'obligation De Se Couvrir Le Visage Au Québec : De Nouvelles Mesures Annoncées - Norton Rose Fulbright Canada LLP Monday, 3 August 2020 ( 3 days ago )

À partir du 18 juillet, le port d'un couvre-visage sera obligatoire dans les lieux qui accueillent le public au Québec. Le couvre-visage comprend un masque ou un tissu bien ajusté qui couvre le nez et la bouche. 👓 View full article

0

shares ShareTweetSavePostSend You Might Like

Tweets about this