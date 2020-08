Canada: Quel Est L'impact De La Crise De La COVID-19 Sur Vos Obligations Professionnelles Et Déontologiques? - Langlois lawyers, LLP Tuesday, 25 August 2020 ( 5 days ago )

Au Québec, plusieurs se demandent quel est l'impact de la crise de la COVID-19, qui sévit depuis les derniers mois, sur leurs obligations déontologiques et professionnelles. 👓 View full article

0

shares ShareTweetSavePostSend You Might Like

Tweets about this