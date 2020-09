Canada: La Fin N'est Toujours Pas En Vue Pour Les Employeurs Ontariens : Le Gouvernement Ford Prolonge La Période De La COVID 19 Jusqu'en 2021 - Norton Rose Fulbright Canada LLP Monday, 21 September 2020 ( 14 hours ago )

Le 3 septembre dernier, le gouvernement de l'Ontario a annoncé la prolongation de la période de la COVID 19 jusqu'au 2 janvier 2021 . 👓 View full article

