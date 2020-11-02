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Turkey: Yeni Tebliğ Taslağı Türk Rekabet Hukukunda De Minimis Doktrininin Uygulanmasının Yolunu Açıyor - Gen Temizer Ozer / Kinstellar

Mondaq Monday, 2 November 2020 ()
Rekabet Kurumu ("Kurum"), 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("4054 Sayılı Kanun" veya "Kanun") 27(f) ve 41(2) maddeleri uyarınca hazırladığı Rekabeti Kayda Değer Ölçüde...
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