Turkey: Yeni Tebliğ Taslağı Türk Rekabet Hukukunda De Minimis Doktrininin Uygulanmasının Yolunu Açıyor - Gen Temizer Ozer / Kinstellar
Monday, 2 November 2020 ()
Rekabet Kurumu ("Kurum"), 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("4054 Sayılı Kanun" veya "Kanun") 27(f) ve 41(2) maddeleri uyarınca hazırladığı Rekabeti Kayda Değer Ölçüde...
Rekabet Kurumu ("Kurum"), 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("4054 Sayılı Kanun" veya "Kanun") 27(f) ve 41(2) maddeleri uyarınca hazırladığı Rekabeti Kayda Değer Ölçüde...
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