Turkey: "De Minimis" Tebliğ Taslağı Kamuoyu Görüşüne Açıldı - Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law

Friday, 13 November 2020 ( 2 days ago )

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da Haziran 2020'de yapılan önemli değişikliklerden biri, Avrupa Birliği mevzuatında yer alan "de minimis" benzeri bir istisnanın Rekabet Kanunu'na entegre edilmesiydi.