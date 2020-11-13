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Turkey: "De Minimis" Tebliğ Taslağı Kamuoyu Görüşüne Açıldı - Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law

Mondaq Friday, 13 November 2020 ()
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da Haziran 2020'de yapılan önemli değişikliklerden biri, Avrupa Birliği mevzuatında yer alan "de minimis" benzeri bir istisnanın Rekabet Kanunu'na entegre edilmesiydi.
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