Turkey: İYS Için Son Gün 1 Aralık 2020 - Ozbek Attorney Partnership
Wednesday, 18 November 2020 ()
Ileti Yönetim Sistemi'ne ("IYS") kayit olmadiysaniz ve onaylarinizi IYS'e yüklemediyseniz daha önce ticari elektronik ileti göndermek için müsterilerinizden aldiginiz onaylar 1 Aralik 2020...
Ileti Yönetim Sistemi'ne ("IYS") kayit olmadiysaniz ve onaylarinizi IYS'e yüklemediyseniz daha önce ticari elektronik ileti göndermek için müsterilerinizden aldiginiz onaylar 1 Aralik 2020...
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