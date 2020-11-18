Turkey: İYS Için Son Gün 1 Aralık 2020 - Ozbek Attorney Partnership

Wednesday, 18 November 2020 ( 10 minutes ago )

Ileti Yönetim Sistemi'ne ("IYS") kayit olmadiysaniz ve onaylarinizi IYS'e yüklemediyseniz daha önce ticari elektronik ileti göndermek için müsterilerinizden aldiginiz onaylar 1 Aralik 2020...