Canada: Jasmin Lefebvre Interviewé Par Radio-Canada Sur Le Projet De Colisée De Trois-Rivières - Miller Thomson LLP
Thursday, 19 November 2020

Jasmin Lefebvre, avocat spécialisé en droit de la construction depuis 28 ans et associé de notre bureau de Montréal, commente le projet de Colisée de Trois-Rivières lors d'une entrevue à Radio-Canada. 👓 View full article

