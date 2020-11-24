Turkey: TİTCK: Ürün Tanıtım Temsilcileri Ziyaret Sırasında Tanıtım Malzemeleri Bırakabilecek - Esin Attorney Partnership
Tuesday, 24 November 2020 ()
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ("Kurum"), COVID-19 salgınının önlenmesi ile ilgili alınan tedbirler çerçevesinde ürün tanıtım temsilcilerinin sağlık kuruluşlarına yapacağı ziyaretlerde tanıtım...
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ("Kurum"), COVID-19 salgınının önlenmesi ile ilgili alınan tedbirler çerçevesinde ürün tanıtım temsilcilerinin sağlık kuruluşlarına yapacağı ziyaretlerde tanıtım...
|
|
You Might Like