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Turkey: TİTCK: Ürün Tanıtım Temsilcileri Ziyaret Sırasında Tanıtım Malzemeleri Bırakabilecek - Esin Attorney Partnership

Mondaq Tuesday, 24 November 2020 ()
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ("Kurum"), COVID-19 salgınının önlenmesi ile ilgili alınan tedbirler çerçevesinde ürün tanıtım temsilcilerinin sağlık kuruluşlarına yapacağı ziyaretlerde tanıtım...
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