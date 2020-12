Turkey: TİTCK: Ürün Tanıtım Temsilcileri Ziyaret Sırasında Tanıtım Malzemeleri Bırakabilecek - Esin Attorney Partnership Tuesday, 24 November 2020 ( 1 week ago )

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ("Kurum"), COVID-19 salgınının önlenmesi ile ilgili alınan tedbirler çerçevesinde ürün tanıtım temsilcilerinin sağlık kuruluşlarına yapacağı ziyaretlerde tanıtım... 👓 View full article

0

shares ShareTweetSavePostSend You Might Like