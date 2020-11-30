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Turkey: İleti Yönetim Sistemi ve Yeni Uygulamalar - CottGroup

Mondaq Monday, 30 November 2020 ()
28.08.2020 tarihli 31227 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'in ...
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