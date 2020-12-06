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Turkey: Rekabet Kurumu, Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar Ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Önaraştırmalarda Ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İliş

Mondaq Sunday, 6 December 2020 ()
Rekabet Kurumu, ("Kurum") Rekabeti Sinirlayici Anlasma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanilmasina Yönelik Önarastirmalarda ve Sorusturmalarda Sunulacak...
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