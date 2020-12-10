Turkey: Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı - Esin Attorney Partnership
Thursday, 10 December 2020 ()
Yönetmelik elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin, hizmet sundukları gerçek ve tüzel kişi müşterilerine ait bilgilerin işlenmesi ile ilgili yükümlülüklerini düzenliyor.
Yönetmelik elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin, hizmet sundukları gerçek ve tüzel kişi müşterilerine ait bilgilerin işlenmesi ile ilgili yükümlülüklerini düzenliyor.
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