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Turkey: Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı - Esin Attorney Partnership

Mondaq Thursday, 10 December 2020 ()
Yönetmelik elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin, hizmet sundukları gerçek ve tüzel kişi müşterilerine ait bilgilerin işlenmesi ile ilgili yükümlülüklerini düzenliyor.
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