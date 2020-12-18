Turkey: Sosyal Ağ Sağlayıcılarına İkinci İdari Para Cezası Mı? Sosyal Ağ Sağlayıcı Değişikliklerine Uyum Sağlamayanları Neler Bekliyor? - Ozbek Attorney Partnership
Friday, 18 December 2020 ()
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun'da değişiklik yapan 7253 sayılı Kanun (‘Kanun')...
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun'da değişiklik yapan 7253 sayılı Kanun (‘Kanun')...
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