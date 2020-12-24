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Turkey: YEK BELGELİ ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN YERLİ KATKI FİYATI DESTEĞİ BAŞVURULARINDA SÜRE UZATILDI - LBF Partners

Mondaq Thursday, 24 December 2020 ()
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ("Bakanlık") tarafından hazırlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında
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