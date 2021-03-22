Turkey: Türkiye'de Marka Hukuku Alanında Önemli Gelişmeler Ve Öngörüler - Gun + Partners
Published
2020, tüm dünya için olduğu gibi Türkiye için de zor bir yıldı. 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk resmi Covid-19 ...Full Article
Published
2020, tüm dünya için olduğu gibi Türkiye için de zor bir yıldı. 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk resmi Covid-19 ...Full Article
Bu yılki raporumuzda, SMK ile getirilen başlıca yeni düzenlemelerin yorumlanması ve uygulanmasında karşılaşılan sekiz ana..
Bu yılki raporumuzda, Türkiye'de ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık hukukunda en tartışılan ve önemli görüğümüz konuları..