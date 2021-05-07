Turkey: ENERJİ ÜRÜNLERİNDE YAPILAN VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA YENİ TEDBİRLER ÖNGÖREN "VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN"

213 sayılı Vergi Usul Kanunu ("VUK") ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ("PPK") başta olmak üzere mevzuatta önemli değişiklikler öngören 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun"), 30 Nisan 2021 tarihinde 31470 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişikliklere aşağıda ayrıntılı olarak yer verilmi&