Turkey: Girişim (Startup) Nasil Büyütülmeli? - Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Published
Önceki yazımızda bir girişimi kurma yöntemleri ile kuruluş aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlara yer vermiştik.Full Article
Published
Önceki yazımızda bir girişimi kurma yöntemleri ile kuruluş aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlara yer vermiştik.Full Article
Girişim (startup) kuruluş ve yatırım alma süreçlerinden önceki yazılarımızda bahsetmiştik.
Tüketici finansman şirketleri, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında..