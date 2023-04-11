Turkey: Girişim (Startup) Nasil Büyütülmeli? - Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law

Turkey: Girişim (Startup) Nasil Büyütülmeli? - Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law

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Önceki yazımızda bir girişimi kurma yöntemleri ile kuruluş aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlara yer vermiştik.

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