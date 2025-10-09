Bitcoin MagazineBitcoin Price Reclaims $122,000 As BlackRock Bitcoin ETF Surpasses 800,000 BTC AUM
Bitcoin price holds steady above $122,000 as BlackRock's IBIT spot Bitcoin ETF reaches a major milestone of 800,000 BTC in assets under management, representing 3.8% of Bitcoin's total supply.
This post Bitcoin Price Reclaims $122,000 As BlackRock Bitcoin ETF Surpasses 800,000 BTC AUM first appeared on Bitcoin Magazine and is written by Vivek Sen.
