KUWAIT, April 26 (KUNA) -- Kuwait National Assembly Speaker Marzouq Al-Ghanim sent two congratulatory letters to Netherlands' Senate President Jan Anthonie Bruijn and to House of Representatives Speaker Vera Bergkamp, on the occasion of King's Day, or Koningsdag.