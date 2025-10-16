Israel's defence minister says he "died of wounds" sustained in an Israeli air strike in the Yemeni capital in late August.Full Article
Yemen's Houthis say military chief of staff Mohammed al-Ghamari killed
BBC News0 shares 2 views
You might like
Related news coverage
Houthis Strike Back After Top Leader’s Killing, Massive Rallies Show Solidarity Against U.S-Israel
Oneindia
Houthi chief of staff Muhammad Abd al-Karim al-Ghamari has been killed, sparking outrage across Yemen. Millions of Yemenis rallied..
Advertisement
More coverage
BREAKING: Houthis’ 'Kidnap' 11 UN Members: Yemen In revenge Mode | Israeli Ship Hit In Red Sea
Oneindia
The Yemeni Houthis have escalated their confrontation with Israel by storming UN offices in Sana’a and Hodeidah, detaining at..