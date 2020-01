Gaúcho I'm ready to destroy Manchester United. C'mon City! 5 seconds ago

Kizingo cool kid RT @JumiaKenya: PREDICT and WIN an Infinix Hamper https://t.co/uBJFqglojZ welcomes the Great Manchester United to the City of Manchester s… 10 seconds ago

Dee Pesin @nairadata Manchester City 2-0 Manchester United 12 seconds ago

Grant Heaney 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #CarabaoCup 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🔵 Man City 🆚️ Man United 🔴 ⏰ 19:45 🏟 Etihad 📺 Sky Sports ⚽️ ✍"9 of the last 11 visit… https://t.co/snB0piGC4c 17 seconds ago

Man United News City's defence should give United optimism #mufc https://t.co/Jp0nqdydRV 24 seconds ago

Oliver Kwambai @JumiaKenya @InfinixKenya Manchester City 3 - 1 Manchester United #InfinixHamperOnJumia 28 seconds ago

Dee Pesin RT @nairadata: Hello, Predict the correct score of this match before 8:30pm and and win 1Gb MTN Data from NairaData. Man City vs. Manchest… 40 seconds ago