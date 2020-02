UPDATE 2-European Tour ISPS Handa Vic Open Scores Thursday, 6 February 2020 ( 10 hours ago )

Feb 6 (OPTA) - Scores from the European Tour ISPS Handa Vic Open on Wednesday -9 Alejandro Cañizares (Spain) 63 -7 Matthew Griffin (Australia) 65 Jake McLeod (Australia) 65 Travis Smyth (Australia) 65 Justin Warren (Australia) 65 -6 Aaron Cockerill (Canada) 66 Andrew Evans (Australia) 66 Brad Kennedy (Australia) 66 Min Woo Lee (Australia) 66 An

