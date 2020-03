John Dube'🧒 RT @MenInBlazers: El Clasico on @beINSPORTSUSA NOW. Come for the Ray Hudsonisms. Stick around for Real Madrid and Barcelona πŸ™ŒπŸ‡ͺπŸ‡Έ 8 seconds ago

WHAT A MATCH πŸ‘€πŸ”₯ RT @WATCHNO22: FREE LIVE STREAM πŸ“ΊπŸ‘€ Real Madrid vs Barcelona live stream: how to watch El Clasico 2020 ..πŸ“Ί πŸ“² STREAMING FOR FREE πŸ‘‡ . . πŸ”—LIN… 25 seconds ago

AP 🦠⚽️ πŸ‡΅πŸ‡ΉπŸ‡¨πŸ‡¦ RT @tsf_podcast: HT Real Madrid 0-0 Barcelona. The last Clasico was the first goalless one in 17 years...we're on course for another at the… 26 seconds ago

WATCH NOW FREE LIVE STREAM πŸ“ΊπŸ‘€ Real Madrid vs Barcelona live stream: how to watch El Clasico 2020 ..πŸ“Ί πŸ“² STREAMING FOR FREE πŸ‘‡β€¦ https://t.co/MKYFDFWA8M 29 seconds ago

YSL Ken RT @MailSport: HALF TIME Real Madrid 0-0 Barcelona https://t.co/t56IvILPjn https://t.co/naJmcaYoj9 33 seconds ago

Slow Tiger πŸ‘‘ RT @FootySuperTips: It remains goalless in the El Clasico! Who will walk away with 3 points tonight? πŸ” RT = Real Madrid β™₯ LIKE = Barcelona… 40 seconds ago

matias trentini SUPER LIVE Watch Real Madrid VS Barcelona HD Here: https://t.co/ZnT0DWbV23 live >> live >>MATCH TODAY βš½β€¦ https://t.co/3Ximld0N6W 52 seconds ago