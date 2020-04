Virtual Madrid Open: Rafael Nadal asks to postpone charity match because of 'back issue' Monday, 27 April 2020 ( 6 hours ago )

Rafael Nadal asks to postpone a virtual charity match because of a "back issue", says Madrid Open Virtual Pro tournament director Feliciano Lopez. 👓 View full article

