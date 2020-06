Express & Star Not a good result for West Brom. Read @JosephMasi_Star's match report as Albion lose 1-0 to Brentford #wba… https://t.co/mXeXTcri5d 3 minutes ago

Sokkaa_RSS Brentford 1-0 West Bromwich Albion: Ollie Watkins gives Bees victory https://t.co/qh53pV65cT https://t.co/zi3qvE3L3w 6 minutes ago

No One RT @SuperSportBlitz: Ollie Watkins found the back of the net to guide Brentford to a 1-0 win over table-topping West Bromwich Albion to mov… 6 minutes ago

Niki H ⚽️💙🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 RT @ALBIONFANTV: *NEW VIDEO* 🎥 POOR PERFORMANCE!| BRENTFORD 1-0 WEST BROMWICH ALBION MATCH REACTION! Watch👉 https://t.co/EqZF4GhdC7 RTs… 9 minutes ago

Ana Todorovic RT @BBCSport: Remember we've got live text coverage of tonight's Championship game this evening! The two top scorers in the Championship f… 10 minutes ago

Amigo News 🇬🇧 BBC FOOTBALL - Brentford 1-0 West Bromwich Albion: Ollie Watkins gives Bees victory https://t.co/Yn85Ma1kT8 11 minutes ago

WEST BROM FAN TV *NEW VIDEO* 🎥 POOR PERFORMANCE!| BRENTFORD 1-0 WEST BROMWICH ALBION MATCH REACTION! Watch👉… https://t.co/VX0afuosb7 12 minutes ago