Footytips BBC Sport - Juventus 2-0 Sampdoria: Maurizio Sarri's side claim ninth straight Serie A title https://t.co/52gafZcdov 38 seconds ago swissbusiness Juventus 2-0 Sampdoria: Maurizio Sarri's side claim ninth straight Serie A title https://t.co/bveqEP1y5K https://t.co/cPlLo9IwmX 39 seconds ago Sokkaa_RSS Juventus 2-0 Sampdoria: Maurizio Sarri's side claim ninth straight Serie A title https://t.co/a9yYr25LFJ https://t.co/aD9go0JdgR 2 minutes ago Soccer Pundit™ RT @SBOBET: Maurizio Sarri aims for Juventus to bring home three points as they clash against Sampdoria. "We must be clear-headed and ente… 6 hours ago SBOBET Maurizio Sarri aims for Juventus to bring home three points as they clash against Sampdoria. "We must be clear-hea… https://t.co/Cigw4ztKKh 6 hours ago 🅸'🅼 🅵🆁🅰🅽🅲🅾 Italian papers are gearing up for Juventus' ninth-straight title triumph on Sunday Maurizio Sarri's side can clinc… https://t.co/tSpqtvn7FQ 6 hours ago Lilian Chan Italian papers are gearing up for Juventus' ninth-straight title triumph on Sunday Maurizio Sarri's side can clinch… https://t.co/2uJYfTfA2t 8 hours ago Juventus News - Juvefc.com RT @juvefcdotcom: #JuveSamp #Juventus v Sampdoria match preview and scouting from @Guardalinee : Thoughts on the loss to Udinese, Maurizio… 11 hours ago