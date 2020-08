You Might Like

Tweets about this taylor #LM22 RT @ScuderiaFerrari: Ciao Tifosi, @Charles_Leclerc has a message for you ❤️ #BritishGP 🇬🇧 #essereFerrari 🔴 #Charles16 https://t.co/JOCMT76… 6 minutes ago F1-Fansite.com Leclerc has a message for all Tifosi! #F1 Videos #Formula1 #BrittishGP #2020F1 https://t.co/P1JEXU3xNC 59 minutes ago 車大好き British GP – Tifosi, Charles Leclerc has a message for you! https://t.co/410NF3CxjZ 3 hours ago