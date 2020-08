bophilipe RT @WolfofInplay: NBA Money Line Accumulator πŸ€ PELICANS vs Kings PACERS vs Suns HEAT vs Bucks CLIPPERS vs Mavericks NUGGETS vs Trail B… 2 hours ago OffshoreInsiders.com New Orleans Pelicans vs. Sacramento Kings August 6, 2020 Betting Preview: Predictions, Computer Picks, Odds, Line,… https://t.co/MEJOyhrJVz 3 hours ago @network_easy RT @Easy_Branches: Pelicans vs. Kings odds, line: 2020 NBA picks, Aug. 6 predictions from proven computer model https://t.co/qDfyrhiQDv #gu… 4 hours ago @Easy_Branches Pelicans vs. Kings odds, line: 2020 NBA picks, Aug. 6 predictions from proven computer model… https://t.co/MdfV7QDnEZ 4 hours ago The Wolf of Inplays 🐺 NBA Money Line Accumulator πŸ€ PELICANS vs Kings PACERS vs Suns HEAT vs Bucks CLIPPERS vs Mavericks NUGGETS vs T… https://t.co/fJ2X3DkudO 5 hours ago