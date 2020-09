Graham Smyth Love it @TBLightning 2004 is a quare while ago. Still have a Martin St Louis jersey hanging in the wardrobe. https://t.co/21UEMDf5xq 4 minutes ago taisam Tampa Bay Lightning beat Dallas Stars in NHL Stanley Cup Final https://t.co/sWBzLyGS8o via @CNBCi 7 minutes ago Nikhil Paramjit Sharma RT @guardian_sport: Tampa Bay Lightning beat Dallas Stars in Game 6 to claim Stanley Cup https://t.co/90jQEmJaPf 11 minutes ago Eric Lundquist RT @kuklaskorner: Video- Closing The Season With A HNIC Montage: Watch it. via Sportsnet, The Tampa Bay Lightning beat the Stars to wrap up… 18 minutes ago Thomas Andazola RT @mercnews: Tampa Bay Lightning beat Dallas Stars to win Stanley Cup https://t.co/JIolsPBvhP 19 minutes ago makaveli RT @GuardianUS: Tampa Bay Lightning beat Dallas Stars in Game 6 to claim Stanley Cup https://t.co/lPMPpAjgmx 25 minutes ago Guardian sport Tampa Bay Lightning beat Dallas Stars in Game 6 to claim Stanley Cup https://t.co/90jQEmJaPf 27 minutes ago David Kisamfu Stanley Cup: Tampa Bay Lightning beat Dallas Stars to be crowned NHL champions https://t.co/argDMhuAkz 28 minutes ago