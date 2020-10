You Might Like

Tweets about this Dr. Jesse Morse Joe Mixon Mark Ingram Miles Sanders Raheem Mostert Kareem Hunt Mike Davis Dalvin Cook Christian McCaffrey Austin Ek… https://t.co/lKgYRCmh5b 2 days ago Jumping Jehosaphat 🦹🏻‍♂️ Am I crazy to drop Mark Ingram for Christian Kirk or Tim Patrick this week? He’s of no use to me. My other RBs: Con… https://t.co/QXDhraeYhw 4 days ago 4for4 Fantasy Football RT @4for4football: The most 100+ rushing yard games since 2017: Ezekiel Elliott: 19 Derrick Henry: 13 Todd Gurley: 13 Nick Chubb: 13 Chris… 4 days ago San Ricksisco Morty Niners RBs w/ the most 100+ rushing yard games since 2017: Ezekiel Elliott: 19 😳 .... .... Derrick Henry: 13 😎 Todd Gurle… https://t.co/rWvMOZ4k5C 5 days ago 4for4 Fantasy Football The most 100+ rushing yard games since 2017: Ezekiel Elliott: 19 Derrick Henry: 13 Todd Gurley: 13 Nick Chubb: 13… https://t.co/TyWPIFKTuC 5 days ago Peyton @witt_black Nick Chubb Mostert Mark Ingram Kenyan Drake Aaron Jones’ backup Todd Gurley Whoever plays RB for the L… https://t.co/oFW5Z2R8nP 5 days ago dylanobrien Add Ertz to the list of Nick Chubb, Dalvin Cook, Christian McCaffrey, Melvin Gordon, Diontae Johnson, Mark Ingram,… https://t.co/08D4aSbash 5 days ago